İngiltere çeyrek finalde

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İngiltere, Wembley Stadı'nda oynanan maçta Almanya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İngiltere'nin gollerini 75. dakikada Raheem Sterling ve 86'da Harry Kane, kaydetti. İngilizler, çeyrek finalde Ukrayna ile İtalya'nın başkenti Roma'da Roma Arena'da 3 Temmuz Cumartesi günü 22.00'de karşılaşacak.
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