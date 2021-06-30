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Haberler Spor İngiltere çeyrek finalde

İngiltere çeyrek finalde

İngiltere çeyrek finalde

30.6.2021

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İngiltere, Wembley Stadı'nda oynanan maçta Almanya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İngiltere'nin gollerini 75. dakikada Raheem Sterling ve 86'da Harry Kane, kaydetti. İngilizler, çeyrek finalde Ukrayna ile İtalya'nın başkenti Roma'da Roma Arena'da 3 Temmuz Cumartesi günü 22.00'de karşılaşacak.

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