12 Dev Adam ateşi yaktı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen organizasyonunun B Grubu'nda ilk maçında Uruguay'ı 95-86 mağlup etti. Karşılaşmaya istekli başlayan Türkiye, Cedi Osman'ın etkili performansıyla ilk 5 dakikayı 15-8 önde geçti. Milli takım, ilk çeyreği 27-22 galip tamamladı. İkinci periyodun başında üst üste basketler bulan Uruguay, 11. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 26-27. Bunun üzerine savunmasını sertleştirerek rakibini top kayıplarına zorlayan Türkiye, Ömer Faruk'un art arda kaydettiği sayılarla 10-0'lık seri yakaladı: 26-37: 12 Dev Adam, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.

CEDİ OSMAN SAHNEYE ÇIKTI

ÜÇÜNCÜ çeyrekte Uruguay, Granger'ın hücumda sağladığı 14 sayılık katkıyla son periyoda 63-61 önde girdi. Uruguay, 32. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 72-64. Uyguladığı sert savunmayla rakibinin hücumdaki hızını kesen Türkiye, Cedi Osman'ın isabetli dış atışıyla 36. dakikada tekrar öne geçti: 79-80. Kalan bölümde, çok iyi performans sergileyen Cedi Osman'ın yanı sıra Doğuş ve Alperen ile kritik basketler bularak farkı açan Türkiye, maçtan 95-86 galip ayrıldı. 12 Dev Adam, B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün TSİ 05.35'te Çekya ile karşılaşacak.

'AGRESİFLİK ÖNEMLİYDİ'

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, "Furkan ve Ersan bize Kanada'da katıldı ve ilk maçlarına çıktı. Adaptasyon sürecine ihtiyacımız vardı. Kazanmak önemliydi. Kazandığımız için turnuvada şansımız devam ediyor. Grupta oynayacağımız maçlar çok önemli. Sergilenilen güven ve agresiflik çok önemliydi" dedi.