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Haberler Spor Altekma filede Halil’le güçlendi

filede Halil’le güçlendi

Altekma filede Halil’le güçlendi

1.7.2021

TRANSFER çalışmalarında sona yaklaşan AXA Sigorta Efeler Ligi'nin İzmirli temsilcisi Altekma, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve son iki sezonu Tokat Belediye Plevne'de geçiren pasör Halil Dolaşık'ı kadrosuna kattı. Bir süredir pasör arayışını sürdüren lacivert-beyazlı ekip, 25 yaşında 1.97 metre boyundaki voleybolcu ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Halil Dolaşık'ın Sırp oyuncu Maksim Buculjevic ile güzel bir ikili olacağını belirten voleybol şube sorumlusu Uğur Tendik, "Halil takip ettiğimiz ve yeteneğine güvendiğimiz bir oyuncuydu. Anlaştığımız için mutluyuz. Halil'e Altekma çatısı altında sakatlıktan uzak, güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.
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