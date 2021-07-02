Aliağa’da geri sayım

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) yarın Buca Zafer Spor ile profesyonel lig yolunda çeyrek final mücadelesi verecek olan Aliağaspor FK, maç öncesi taraftarlarıyla bir araya gelerek moral depoladı. Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye başkan yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağaspor Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, tam kadro halinde kulüp yöneticileri ile çok sayıda Aliağalı iş insanları katıldı.

ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

Kalan üç maçın ardından hep birlikte şampiyonluğu kutlayacaklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Biz bu yola 'Ulaşalım Hedefe' diyerek başladık. Ulaş'ımızı ebediyete uğurladıysak da onu yüreğimizde taşıyoruz. Ebediyen de taşıyacağız. Sezon sonunda Ulaş'ımız için şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız" dedi.