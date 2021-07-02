Devler yarı finalde

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen turnuvasında B Grubu'nda, 95-86'lık Uruguay galibiyetinin ardından ikinci maçında Çekya'yı 87-70 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan 12 Dev Adam, grubunu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi. Milli takım, yarın yarı finalde A Grubu'nu ikinci bitiren Yunanistan veya Çin'den biriyle mücadele edecek.

FURKAN'DAN 20 SAYILIK KATKI

Tempolu başlayan maçta Auda ve Balvin ile boyalı alandan sayılar bulan Çekya'ya Furkan Korkmaz'ın skorer oyunuyla karşılık veren Türkiye, ilk çeyreği 17-14 önde tamamladı. İkinci periyodun başında iki takım da dış atışlardan skor üretti. Devler 26-20 öne geçse de 8-0'lık seri yakalayan Çekya, 15. dakika skor üstünlüğünü eline geçirdi: 26-28. Çabuk toparlanan milliler, Furkan Korkmaz'ın üstün oyunuyla soyunma odasına 45-38 üstün gitti. Üçüncü çeyreği de 63-54 önde geçen A Milli Basketbol Takımı, Melih ve Ersan'ın kritik 4 dış atışıyla farkı açtı, karşılaşmadan 87-70 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Öte yandan Berk Uğurlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giymedi.