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Haberler Spor Fethiyeporlu Mert’i Keçiörengücü kaptı

Fethiyeporlu Mert’i kaptı

Fethiyeporlu Mert’i Keçiörengücü kaptı

2.7.2021

MİSLİ.COM 3. Lig'de geçen sezon Play- Off yarı finali oynayan Fethiyespor'un 24 yaşındaki stoperi Mert Özmen, TFF 1'inci Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bergama Belediyespor'da yetişen Mert Özmen, son 2 sezonda görev yaptığı Fethiyespor'da geçen yıl 29 maça çıktı. Genç futbolcu profesyonel olarak 1926 Bulancak, Bergama Belediyespor, Pazarspor ve Fethiyespor kulüplerinde top koşturdu. Mert Özmen, profesyonel olarak sahaya çıktığı 102 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısını gösterdi.
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