Genç Milliler’in bileği bükülmüyor

TÜRKİYE U-16 Kız Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da düzenlenen U-19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0'lık sonuçla mağlup etti, ikide iki yaptı. İlk maçında Arnavutluk'u 3-0'lık skorla geçen Genç Milliler, Kuzey Makedonya karşısında da baştan sona üstün bir oyun sergiledi, 25-20, 25-13 ve 25-11'lik setlerle 3-0 galip gelip, iddiasını sürdürdü. İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan millilerde Defne Başyolcu 11, Eslem 10, Safronova 9, Bianka İlayda ve Defne Devrim 8, Nisan 6 ve Ceyda 4 sayıyla oynadı. Başantrenör Raşit Berk İnanç yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvadaki üçüncü maçında bugün TSİ 20.00'de Karadağ ile karşılaşacak.

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