  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Genç Milliler’in bileği bükülmüyor

Genç Milliler’in bileği bükülmüyor

Genç Milliler’in bileği bükülmüyor

2.7.2021

TÜRKİYE U-16 Kız Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da düzenlenen U-19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0'lık sonuçla mağlup etti, ikide iki yaptı. İlk maçında Arnavutluk'u 3-0'lık skorla geçen Genç Milliler, Kuzey Makedonya karşısında da baştan sona üstün bir oyun sergiledi, 25-20, 25-13 ve 25-11'lik setlerle 3-0 galip gelip, iddiasını sürdürdü. İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan millilerde Defne Başyolcu 11, Eslem 10, Safronova 9, Bianka İlayda ve Defne Devrim 8, Nisan 6 ve Ceyda 4 sayıyla oynadı. Başantrenör Raşit Berk İnanç yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvadaki üçüncü maçında bugün TSİ 20.00'de Karadağ ile karşılaşacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Genç Milliler’in bileği bükülmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.