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Haberler Spor Nazilli Belediye’ye Trabzon’dan takviye

Nazilli Belediye’ye ’dan takviye

Nazilli Belediye’ye Trabzon’dan takviye

2.7.2021

YENİ sezonda Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip son olarak Trabzonspor'un geçen sezon Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen orta saha oyuncusu Taha Tunç'u 1 yıllığına kiraladı. 20 yaşındaki Taha, kulüp tesislerinde düzenlenen törende kiralık sözleşmesine imza attı. Geçen sezon Hekimoğlu Trabzon'da 2 maça çıkan Taha, kariyerinde daha önce Pendikspor'da da forma giydi.
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