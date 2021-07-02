Phoenix Suns 28 sene sonra zirvede

NBA Batı Konferansı finalleri 6. maçında Phoenix Suns, Los Angeles Clippers'ı 130-103 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. 28 yıl sonra NBA finallerine yükselen Phoenix'in rakibi Doğu Konferansı'ndaki Atlanta Hawks-Milwaukee Buck serisinden sonra belli olacak. 1993'ten sonra ilk kez NBA finallerine yükselen Phoenix Suns'ta Chris Paul 41 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile oynayarak takımını sırtlarken, Devin Booker 22 sayı, 7 ribaunt ve Deandre Ayton 16 sayı, 17 ribaunt ile oynayarak katkıda bulundu. Los Angeles Clippers'ta ise Marcus Morris'in 26, Paul George'un da 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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