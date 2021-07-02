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Haberler Spor Phoenix Suns 28 sene sonra zirvede

28 sene sonra zirvede

Phoenix Suns 28 sene sonra zirvede

2.7.2021

NBA Batı Konferansı finalleri 6. maçında Phoenix Suns, Los Angeles Clippers'ı 130-103 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. 28 yıl sonra NBA finallerine yükselen Phoenix'in rakibi Doğu Konferansı'ndaki Atlanta Hawks-Milwaukee Buck serisinden sonra belli olacak. 1993'ten sonra ilk kez NBA finallerine yükselen Phoenix Suns'ta Chris Paul 41 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile oynayarak takımını sırtlarken, Devin Booker 22 sayı, 7 ribaunt ve Deandre Ayton 16 sayı, 17 ribaunt ile oynayarak katkıda bulundu. Los Angeles Clippers'ta ise Marcus Morris'in 26, Paul George'un da 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
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