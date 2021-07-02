NBA Batı Konferansı finalleri 6. maçında Phoenix Suns, Los Angeles Clippers'ı 130-103 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. 28 yıl sonra NBA finallerine yükselen Phoenix'in rakibi Doğu Konferansı'ndaki Atlanta Hawks-Milwaukee Buck serisinden sonra belli olacak. 1993'ten sonra ilk kez NBA finallerine yükselen Phoenix Suns'ta Chris Paul 41 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile oynayarak takımını sırtlarken, Devin Booker 22 sayı, 7 ribaunt ve Deandre Ayton 16 sayı, 17 ribaunt ile oynayarak katkıda bulundu. Los Angeles Clippers'ta ise Marcus Morris'in 26, Paul George'un da 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Phoenix Suns 28 sene sonra zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.