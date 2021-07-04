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Haberler Spor Alanyaspor’da Haps gündemde

’da Haps gündemde

Alanyaspor’da Haps gündemde

4.7.2021

SÜPER Lig'in iddialı ekibi Alanyaspor aradığı sol beke kavuşuyor. Akdeniz ekibinin Hollanda'da Feyenoord forması giyen 28 yaşındaki Surinam asıllı futbolcu Ridgeciano Haps ile ilgilendiği iddia edildi. Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı sol bekle anlaşma sağlandığı ve aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı konuşuluyor. Haps, Hollanda'da Alkmaar ve Go Ahead Eagles formalarını giydi. Surinam Milli Takımı'nda da 2 kez sahaya çıkan Haps, kariyerinde 266 maça çıkarken fileleri 13 kez sarstı.
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