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Haberler Spor Bordeaux ve Angers küme düşürüldü

ve küme düşürüldü

Bordeaux ve Angers küme düşürüldü

4.7.2021

FRANSA Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux ile Angers, mali nedenlerden dolayı küme düşürüldü. Ulusal Yönetim Kontrol Birimi ekipleri, Bordeaux ve Angers takımlarında yaptıkları inceleme sonucunda Bordeaux'nun ana sponsoru King Street'in çekilmesi ve Angers'in ise bir futbolcusunu Wolverhampton'a kiralamasında belge eksikliği olduğu gerekçesiyle, iki kulübü küme düşürdü. Karara itiraz edeceklerini açıklayan iki kulübün, cezadan kurtulması için kararın temyiz edileceği 12 Temmuz'a kadar geçerli gerekçeler sunması gerekiyor. Bordeaux'nun satış aşamasında olduğu ancak ilgili birime sağlam bir mali plan sunacakları belirtilirken, Angers kulübü eksik belgenin biran önce yetkili kuruma ulaştırılacağını kaydetti.
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