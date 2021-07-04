Denizlili yüzücü Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı elde etti

23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları için Denizlili bir sporcudan daha kota geldi. 200 metre serbestte 1:47.08 derecesiyle Olimpiyat B Barajını geçen milli yüzücü Baturalp Ünlü, Uluslararası Yüzme Federasyonu'ndan (FINA) aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda katılım hakkı elde etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota alan Baturalp Ünlü için tebrik mesajı yayımladı. Kasapoğlu mesajında; "Milli yüzücümüz Baturalp Ünlü'nün, Uluslararası Yüzme Federasyonu'ndan aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanması bizleri sevindirdi. Baturalp Ünlü'yü başarısından dolayı tebrik ediyor, milli sporcumuza Tokyo 2020 Olimpiyat diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında teşekkür ediyorum" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP