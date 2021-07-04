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Haberler Spor Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'da

'nin yeni teknik direktörü 'da

'de ikinci dönemini yaşayacak olan Portekizli teknik adam , 'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'da

04.07.2021, 17:38

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ve yardımcıları, İstanbul'a geldi. 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran ve 5 yılın ardından Fenerbahçe'ye dönen Pereira, Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na indi.

Teknik direktör Pereira'yı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı.

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