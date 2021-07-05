EURO 2020'de çeyrek final maçında Çekya'yı 2-1'lik sonuçla geçerek yarı finale yükselen Danimarka, şampiyon olduğu EURO 1992'den bu yana ilk kez yarı finale ulaşma başarısı gösterdi. İskandinav ekibi, daha önce EURO 1964, EURO 1984 ve EURO 1992'de bu başarıyı göstermişti. EURO 1992'de turnuvanın başlamasına 11 gün kala iç savaş nedeniyle diskalifiye edilen Yugoslavya'nın yerine şampiyonaya dahil edilen Danimarka, finalde Almanya'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Danimarka’nın 29 yıllık özlemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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