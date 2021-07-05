Manisa FK bombalıyor

1. Lig'de üst sıralara gözünü diken Manisa FK golcü transferine odaklandı. Tuzlaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan yerli golcü Ömer Şişmanoğlu'nu gündemine alan Manisa temsilcisi, Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'un yıldızına da gözünü dikti. Denizli'den Hugo Rodallega için de temaslarını sürdüren siyahbeyazlı kurmaylar, Adana ekibinden Gambiya asıllı İsveçli golcü oyuncu Pa Dibba'yı da gündemine aldı. Süper Lig'de forma giymesi zor olan ve teknik direktör Samet Aybaba tarafından kadroda düşünülmeyen Pa Dibba ile temasa geçildi.

OLUMLU YANIT VERDİ

Futbolcuya teklifini ileten ve olumlu yanıt alan Manisa FK yönetimi, transferi gerçekleştirmek için Adana Demirspor ile de anlaşmak zorunda. Güney ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gambiyalı forveti uygun bir bonservis bedeliyle transfer etmeyi planlayan Manisa ekibi, Adana Demir yönetiminden kolaylık isteyecek.