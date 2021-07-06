EURO 2020'de yarı final maçında yarın Londra'da İngiltere ile oynayacak olan Danimarka'dan taraftar isyanı geldi. İngiltere hükümetinin ülkeye girişlerde uyguladığı 10 günlük zorunlu karantina, maça gelmek isteyen Danimarkalı futbolseverlerin önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. Yarı final maçında tribünde toplam 60 bin seyirci yer alacak. Danimarka Federasyonu'nun ise bu maç için 5000 bilet hakkı bulunuyor. Danimarka teknik direktörü Kasper Hjulmand, Euro 2020'deki taraftar probleminin çözümü için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a çağrıda bulundu. Hjulmand, "Umarım Boris Johnson kendine gelir ve Danimarkalı taraftarlara giriş izni verir, aksi takdirde onları sahaya taşımak zorunda kalacağız" açıklamasını yaptı.