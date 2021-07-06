Fransa’da ırkçılık skandalı

FRANSIZ futbolu ırkçılık skandalıyla sarsıldı. Milli takımın iki oyuncusu Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele'nin 2019'da Asyalı otel çalışanlarıyla alay ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, Barcelona takımında oynayan iki futbolcunun, Asya'daki bir hazırlık turnuvası sırasında paylaştıkları otel odasında kaydedildi. Kamera arkasında Dembele, önünde ise Griezmann görülüyor. Odadaki televizyon sistemine futbol oyunu PES'i kurmaya çalışan 3 Asyalı otel çalışanını kameraya alan Dembele, bu sırada çalışanlarla alay eden ırkçı sözler sarf ediyor. Video, sosyal medyada paylaşıldığı ilk bir saat içinde 650 bin defa görüntülendi. İki yıldız futbolcuya binlerce tepki mesajı geldi.