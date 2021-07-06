Manisa Futbol Pedersen’i istiyor

2. Lig'de namağlup şampiyon olan ve tarihinde ilk kez yükseldiği TFF 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Manisa FK, aradığı forveti Başkent'te buldu. Tabor Sezena'dan Slovenyalı orta saha oyuncusu Leon Sever'i kadrosuna katarak kulüp tarihinin ilk yabancı futbolcusunu alan siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci devresinde Ankaraspor'da geçiren 31 yaşındaki Norveçli Marcus Pedersen'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sezona Norveç ekibi HamKam'da başlayan, Ocak ayında Ankaraspor'a gelen Pedersen, 12 maçta 9 gol attı, 1 de asist yaptı. Öte yandan Manisa FK ile yollarını ayıran 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Mikail Koçak, 3. Lig ekibi Düzcespor ile prensip anlaşmasına vardı.

DİĞER