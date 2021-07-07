Alkışlar Denizlili Baturalp Ünlü’ye

Uluslararası Yüzme Federasyonu ( FINA) tarafından Tokyo 2020 Olimpiyatlarına davet edilen Denizlili Milli yüzücü Baturalp Ünlü, Çardak Havaalanı'nda çiçeklerle karşılandı. 200 metre serbestte 1.47.08 derecesiyle Olimpiyat B barajını geçen milli yüzücü, Uluslararası Yüzme Federasyonundan gelen davetle 23 Temmuz ile 8 Ağustos 2021 tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı. Uçakla Denizli'ye gelen Milli yüzücüyü ailesi, sevenleri ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri çiçeklerle karşıladı. Duygu dolu anların yaşandığı dakikalarda ailesiyle hasret gideren Milli Sporcu, başarısını yetişmesinde en büyük emek sahibi isimlerden biri olan Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ile paylaştı.

■ SEBAHATTİN ALP