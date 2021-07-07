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Haberler Spor BAL’da yarı final heyecanı yaşanacak

’da yarı final heyecanı yaşanacak

BAL’da yarı final heyecanı yaşanacak

7.7.2021

BAL yarı final maçları bugün oynanacak. 2. Bölge'de çeyrek finalde Buca Zaferspor'u eleyen Aliağa Futbol Kulübü ile Bieksper Hacırahmanlıspor'u saf dışı bırakan Ayvalıkgücü Belediyespor, Manisa'da karşı karşıya geliyor. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde saat 17.30'da başlayacak maçın hakemi Batuhan Kolak. Çeyrek finalde Burdur Yeşilova Belediyespor'u eleyen Aydın ekibi Kuşadasıspor, yarı finalde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'yle kapışıyor. Çanakkale 18 Mart Stadı'nda saat 17.30'da oynanacak karşılaşmada Can Cengiz düdük çalacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlarda turu geçen takımlar finalde rakip olacak.
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