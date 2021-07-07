Hentbolda Avrupa hazırlıkları başladı

PLAJ hentbolu kadın ve erkek milli takımları, 13-18 Temmuz'da Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenecek Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda madalya hedefliyor. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kampa giren kadın milliler antrenör Kadir Ayar, erkek milliler ise antrenör Akın Yenigün yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Ayar, Delta Plajı'nda devam eden çalışmalar sırasında AA muhabirine, 24 kadın ve 24 erkek sporcudan oluşan milli takım kampının 11 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi.

Bulgaristan'ın Varna şehrinde 13-18 Temmuz'da yapılacak 2021 Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Ayar, "Avrupa şampiyonasına kuvvet, kondisyon ve teknik anlamda iyi hazırlanıyoruz. Tek dezavantajımız salgından dolayı herhangi bir turnuva veya ikili müsabaka yapma şansımız olmadı, kendi aramızda oynadığımız kadar hazırlanıyoruz" diye konuştu.

■ ÖMER KUNDAKÇI