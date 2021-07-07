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güçleniyor

3 sezon sonra 2. Lig'e dönen Siyah İnciler, dış transferde 'dan stoper Onur Demir ve Altındağ’dan sol bek ’ı kadrosuna kattı

Nazillispor güçleniyor

7.7.2021

Nazilli Belediyespor dış transferde hız kesmiyor. Siyah İnciler, son olarak Düzcespor'dan stoper Onur Demir'le 1 yıllık, Altındağspor'dan sol bek Emre Toptan'la ise 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2021-2022 sezonu yapılandırması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Naz Naz, Düzcespor forması giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Onur, siyah-beyazlı forma ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Futbolculuk kariyerine Giresun'da başlayan Onur, daha önce Pazarspor ve Şanlıuraspor'da oynadı, geçen sezon Düzcespor formasıyla 32 maça çıktı.

SOL KANATA TAKVİYE YAPILDI
Nazilli Belediyespor, Altındağspor ile başarılı bir sezon geçiren sol bek Emre Toptan'ı alarak sol kanatı güçlendirdi. Takımıyla sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki sol bek, kendisini siyah beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı. Altındağspor ile geçtiğimiz sezon 1'i kupa olmak üzere toplam 32 maçta forma giyen Emre 2 kez fileleri havalandırdı. Toptan daha önce Manavgat Evreseki Spor Kulübü, Vanspor formaları da giydi.

■ İHSAN KARATAŞ

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