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Haberler Spor Fethiye Belediye Ogün Sevinç’i aldı

’i aldı

Fethiye Belediye Ogün Sevinç’i aldı

8.7.2021

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tek sezonluk macerasının ardından Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'ne (TBL) düşen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, dış transferde atağa kalktı. Lacivert- beyazlılar, Akhisar Belediye'den Ahmet İlker Tunalı'nın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan Ogün Sevinç'i kadrosuna kattı. 33 yaşında, 1.98 metre boyundaki forvet, geçen sezon 31 maçta 5.2 sayı, 2.2 ribaunt, 1.5 asistlik performans sergiledi. Federasyon Kupası'nda da 4 maça çıkan Ogün Sevinç, TBL'de yüzde 69 serbest atış, yüzde 43 iki sayılık atış ve yüzde 32 üç sayılık atış yüzdeleriyle sezonu tamamladı.
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