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Haberler Spor Hakan Kuş’a İskenderun kancası

’a İskenderun kancası

KSK’de sözleşmesi biten forvet ’u ’ın başına geçtiği ısrarla istiyor

Hakan Kuş’a İskenderun kancası

8.7.2021

Misli.com 3. Lig'de mücadele edecek olan Karşıyaka'da yönetim 5 yıl sonra transferin önünü açmak için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. KSK Genel Sekreteri Mehmet Yaya'nın alacaklı dosya sahipleriyle tek tek görüşüp tek dönemlik yasağı kaldırmak için muvafakatname imzayı almak için yoğun çaba harcıyor. Karşıyaka'da son iki sezonda takımın en golcü oyuncusu olan Hakan Kuş'un da sözleşmesi sona erdi. Kaf-Kaf'ta henüz yeni teknik direktör belli olmadığı için Hakan Kuş'un da kulüpteki geleceği netlik kazanmadı.

TRANSFERİN GÖZDE İSMİ
Geçen sezon Menemenspor'un başında olan Ümit Karan'ın başına geçtiği İskenderun FK'nın deneyimli forveti ısrarla istediği öğrenildi. Hakan Kuş, geçen sezonun ikinci yarısında KSK'yi çalıştıran İbrahim Cezayir'in gittiği Karacabey Belediye, İnegölspor ve Elazığ Karakoçan'ın transfer listesinde yer alıyor. Vatani görevini yapan Hakan'ın ilk olarak Karşıyaka yönetimi ile masaya oturup geleceği hakkında kararını vereceği öğrenildi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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