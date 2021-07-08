Manisa judoda şampiyon oldu

Türkiye Gençler ve Ümitler Milli Takım Judo Seçmeleri, Ankara'da yapıldı. Manisalı sporcular, 5 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanıp milli takım vizesini almayı başardı. Judocular, aynı zamanda gençlerde Türkiye Şampiyonu oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Judoda lokomotif bir şehir olduğumuzu ispatladık. Gururumuz olan sporcularımızı kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

ALTIN ÇOCUKLAR KÜRSÜDE

Gençlerde; Hilal Öztürk +78 kiloda, Fidan Ögel 70 kiloda, Şeydanur Çiçek 78 kiloda, Berke Çırpan 81 kiloda Türkiye 1.'si, Niyazi Gökçen 73 kiloda Türkiye 2.'si, Oğulcan Havutçu 90 kiloda, İsmail Yılmaz 90 kiloda, Duygu Dirgen +78 kiloda, Ozan Erol +100 kiloda Türkiye 3.'sü oldu. Ümitlerde; Zilan Ertem 40 kiloda Türkiye 1.'liğini, Mehmet Şahin Ertem 50 kiloda, Emine Mihrace Çelen 70 kiloda, Mehmet Alp Seçilmiş +90 kiloda 2.'liği, Sümeyra Gökçen 44 kiloda, Ceren Yılmaz 48 kiloda, Sümeyye Kaya 63 kiloda, İsmail Durbak 66 kiloda, Öznur Efe +70 kiloda 3.'lüğü elde etti.

CÜNEYT HASÇELİK