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Haberler Spor A.Demir’de yeni hedef Ibrahimovic

A.Demir’de yeni hedef Ibrahimovic

A.Demir’de yeni hedef Ibrahimovic

9.7.2021

Balotelli'yi transfer eden Adana Demirspor, bir başka dünya yıldızı için harekete geçti. Hedefteki isim Zlatan Ibrahimovic. Kulüp Başkanı Murat Sancak, Milan ile sözleşmesi devam eden yıldız oyuncu için, "Onu bu sene almamız zor. Milan ile sözleşmesi var. Ama gelecek sezon düşünebiliriz" diye konuştu. Geçen sezon Adana ekibinde oynayan Erkan Zengin'in transferde aracılık yaptığı ve kulübü İsveçli yıldıza anlattığı öğrenildi.

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