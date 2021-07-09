TÜRKİYE Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası, hafta sonunda Uşak'ta düzenlenecek. Süpermoto Şampiyonası'nda yarışçılar, bin 370 metre uzunluğa sahip Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde hünerlerini sergileyecek. 11 Temmuz Pazar günü birbirinden çekişmeli yarışlar start alacak.
Haftasonu Uşak'ta müthiş şölen başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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