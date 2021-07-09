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Haberler Spor Haftasonu Uşak'ta müthiş şölen başlıyor

Haftasonu 'ta müthiş şölen başlıyor

Haftasonu Uşak'ta müthiş şölen başlıyor

9.7.2021

TÜRKİYE Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası, hafta sonunda Uşak'ta düzenlenecek. Süpermoto Şampiyonası'nda yarışçılar, bin 370 metre uzunluğa sahip Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde hünerlerini sergileyecek. 11 Temmuz Pazar günü birbirinden çekişmeli yarışlar start alacak.
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