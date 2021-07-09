Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak

2020 Tokyo Olimpiyatları'na sayılı günler kala Japonya'dan şok bir haber geldi. Kovid-19 vakalarının artması üzerine başkent Tokyo'da ağustos sonuna kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin başkent Tokyo'da 22 Ağustos'a dek OHAL uygulanacağını açıklamasının ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın da akıbeti belli oldu. Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs delta varyantı nedeniyle seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı. Japonya hükümeti ve IOC organizasyonun erteleme kararının ardından planlandığı şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelemesine rağmen organizasyon için seyirci yasağının yanı sıra bazı kısıtlamalar da gündemde yer alıyor.