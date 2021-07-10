“İtalyanlar gelmesin!”

EURO 2020'de İngiltere ile İtalya arasında yarın Londra'da oynanacak olan final öncesi heyecan artarken İngiliz Hükümeti, İtalyanlara 'gelmeyin' çağrısında bulundu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İtalyan futbolseverlere final maçına gelmemeleri yönünde uyarıda bulundu. İngiliz Ulaştırma Bakanı, eğer İtalyan futbolseverlerin İngiltere'ye sadece futbol için geldiği tespit ederlerse ülkeye giriş izni vermeyeceklerini söyledi. Bu bağlamda birçok özel ve tarifeli doğrudan uçakların da iptal edildiğinin altını çizdi. İngiltere, İtalya için 10 gün karantina kuralı uyguluyor. Pazar günü saat 22.00'de Wembley'de oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası finalini 60 bin taraftarın takip etmesi bekleniyor.