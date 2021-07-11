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BAL’da final günü

'de kritik maçta ve bugün saat 17.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kazanan takım 3. Lig'e çıkarak bayramı yaşayacak

BAL’da final günü

11.7.2021

Bölgesel Amatör Lig'de final günü geldi çattı. Ege ekipleri Aliağa Futbol Kulübü ve Kuşadasıspor, bugün 3. Lig'e yükselmek için birbirlerine rakip olacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki final saat 17.30'da başlayacak. Rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda uzatmalar ve seri penaltılarda mağlup eden taraf, adını yeni sezonda profesyonel kategoriye yazdıracak. Bu sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle aylarca oynanması beklenip ardından kısa periyot halinde yaz aylarında düzenlenen lig öncesi iki ekip de iddialı kadrolar kurmuştu.

İKİSİ DE BAŞARILI
Aliağa FK, İzmirspor ve Çiğli Belediyespor'un yer aldığı gruptan çıktıktan sonra çeyrek finalde Buca Zaferspor'u, yarı finalde Ayvalıkgücü Belediyespor'u eledi. Kuşadasıspor, Bolvadin Bld, Sökespor ve İscehisar'ın bulunduğu gruptan sıyrılıp çeyrek finalde Yeşilova Bld'yi, yarı finalde Anadolu Üniversitesi'ni saf dışı bıraktı.

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