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Haberler Spor Merve Tuncel Avrupa şampiyonu oldu

şampiyonu oldu

Merve Tuncel Avrupa şampiyonu oldu

11.7.2021

İTALYA'NIN başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 1500 metre serbest stil finalinde ilk 2 sırayı milli sporcularımız elde etti. Merve Tuncel, 15.55.23'lük derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Merve, 16.10.28 ile dün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi.Deniz Ertan, 16.14.26 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı 16.19.92 ile İspanyol Paula Fernandez Otero elde etti.
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