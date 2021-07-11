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Müthiş heyecan

’nde bugün 22.00’de Londra’daki Wembley Stadı’nda ev sahibi ve karşı karşıya gelecek

Müthiş heyecan

11.7.2021

EURO 2020'de heyecan bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacak olan final maçıyla sona erecek. Londra Wembley Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak olan dev karşılaşmada ev sahibi İngiltere ve İtalya, Avrupa'nın en büyüğü olmak için karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek ve kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLİZLER İLK PEŞİNDE
Tarihinde ilk defa Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayacak olan İngilizler, Wembley'de bu kupayı kaldırarak organizasyonu ilk kez kazanmaya çalışacak. Son 33 resmi maçında mağlup olmayarak uzun nbir yenilmezlik serisine sahip olan İtalyanlar ise tarihinde ikinci kez bu önemli kupayı müzesine götürmek istiyor.

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