İZMİR'DE düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda dünkü 2. tur maçları sonucunda Türk takımı kalmadı. İlk turu geçen tek Türk takımı olan Batuhan Kuru - Necmi Ayberk Güllük, Estonya'dan Meius Rasmus-Erik Kaur Kais ikilisine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Plaj Voleybolu’na 2. turda veda ettik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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