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Haberler Spor Plaj Voleybolu’na 2. turda veda ettik

’na 2. turda veda ettik

Plaj Voleybolu’na 2. turda veda ettik

11.7.2021

İZMİR'DE düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda dünkü 2. tur maçları sonucunda Türk takımı kalmadı. İlk turu geçen tek Türk takımı olan Batuhan Kuru - Necmi Ayberk Güllük, Estonya'dan Meius Rasmus-Erik Kaur Kais ikilisine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
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