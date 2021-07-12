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Bodrum şahlandı

Yeşil-beyazlılar, hücum hattı için ve tecrübeli defans oyuncusu ’ı kadrosuna katmayı başardı

Bodrum şahlandı

12.7.2021

İkinci Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir ekip kurmak için düğmeye basan Bodrumspor iki önemli transfere imza attı. Yeşil-beyazlılar, Bandırmaspor'dan tecrübeli stoper Onur Akbay ve Hekimoğlu Trabzon'dan 34 yaşındaki hücum oyuncusu Burhan Eşer ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'da Play-Off'ta 1. Lig'e çıkma şansını kaçıran deneyimli oyuncu Burhan Eşer kariyerinde 482 maçta forma giydi. Fileleri 102 kez havalandırırken 88 golün pasını verdi. Süper Lig'de uzun yıllar forma giyen Burhan Eşer'in Karadeniz ekibiyle bonservis sorununu kendisinin çözdüğü öğrenildi. Bodrum temsilcisi, savunma hattı içinde Onur Akbay'ı kadrosuna kattı. Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki stoper, 292 karşılaşmada görev yaptı, 9 gol atıp 5 asist yaptı. Öte yandan Bodrumspor, sözleşmesi sona eren Oğuzhan Türk ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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