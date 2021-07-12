Formula 1 biletleri saat kaçta satışa çıkıyor? Bilet fiyatları ne kadar?

Formula 1 kampanyalı biletlerinin bugün satışa çıkarılacağı ve 31 Temmuz'a kadar satışta olacağı daha önceden duyurulmuştu. Kampanyada faydalanmak isteyenler bilet satışının saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte Formula 1 bilet satışı ile ilgili tüm merak edilenler...

FORMULA 1 BİLETLERİ SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKACAK?

1-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM'in biletleri 12 Temmuz'da satışa sunuluyor. Biletler 12 Temmuz Pazartesi saat 12.30 gününden itibaren Biletix üzerinden satışa çıkacak.

Intercity, Türkiye Grand Prix'si için bilet fiyatlarını açıkladı.

En düşük bilet fiyatı kampanyalı 300 TL, normal fiyat 375 TL



En yüksek bilet fiyatı ise kampanyalı 3.300 TL, normal fiyat 4.125 TL



NOT: Kampanya 31 Temmuz'a kadar geçerli



İşte bilet fiyatları



Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:



Platinum (Ana tribün) 3.300 - 4.125

Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı) 2.600 - 3.250

Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)

Gold 3 (Ana tribün ek) 2.300 - 2.875

Gold Açık 2.000 - 2.500

Silver 1 (1. viraj) 1.500 - 1.875

Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj) 900 - 1.125

Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj) 1.250 - 1.565

Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj) 600 - 750

Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj) 1.500 - 1.875

Silver 9 (11. viraj) 950 - 1190

General Admission (Açık alan) 300 - 375