Formula 1 kampanyalı biletlerinin bugün satışa çıkarılacağı ve 31 Temmuz'a kadar satışta olacağı daha önceden duyurulmuştu. Kampanyada faydalanmak isteyenler bilet satışının saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte Formula 1 bilet satışı ile ilgili tüm merak edilenler...
FORMULA 1 BİLETLERİ SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKACAK?
1-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM'in biletleri 12 Temmuz'da satışa sunuluyor. Biletler 12 Temmuz Pazartesi saat 12.30 gününden itibaren Biletix üzerinden satışa çıkacak.
Intercity, Türkiye Grand Prix'si için bilet fiyatlarını açıkladı.
En düşük bilet fiyatı kampanyalı 300 TL, normal fiyat 375 TL
En yüksek bilet fiyatı ise kampanyalı 3.300 TL, normal fiyat 4.125 TL
NOT: Kampanya 31 Temmuz'a kadar geçerli
İşte bilet fiyatları
Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:
Platinum (Ana tribün) 3.300 - 4.125
Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı) 2.600 - 3.250
Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)
Gold 3 (Ana tribün ek) 2.300 - 2.875
Gold Açık 2.000 - 2.500
Silver 1 (1. viraj) 1.500 - 1.875
Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj) 900 - 1.125
Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj) 1.250 - 1.565
Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj) 600 - 750
Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj) 1.500 - 1.875
Silver 9 (11. viraj) 950 - 1190
General Admission (Açık alan) 300 - 375
Formula 1 biletleri saat kaçta satışa çıkıyor? Bilet fiyatları ne kadar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.