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Haberler Spor Kırkpınar’da zafer Gürbüz’ün

Kırkpınar’da zafer Gürbüz’ün

Finalde ’u yenen başpehlivan Gürbüz, 4. kez bu mutluluğu yaşarken ikinci seriyi yakalarken seneye de kazandığı taktirde kemerin ebedi sahibi olacak.

Kırkpınar’da zafer Gürbüz’ün

12.7.2021

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 660'ıncı başpehlivanı Ali Gürbüz oldu. Gürbüz, finalde İsmail Koç'u süresiz uzatma devresinde yenmeyi başardı. Final mücadelesinde pehlivanlar 40 dakikalık mücadelede birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Başpehlivan uzatmalarda belli oldu. Antalyalı Ali Gürbüz iki yıl üst üste tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanmaya başardı. Ali Gürbüz gelecek sezonda er meydanında şampiyon olursa kemerin ebedi sahiplerinden olacak.

"KEMERİ BABAMA GÖTÜRECEĞİM"
Ali Gürbüz çeyrek finalde Serhat Gökmen'i mağlup etti. Yarı final müsabakasında ise favori gösterilen isimlerden olan Orhan Okullu'yu 70 dakika süren güreş sonunda yenerek adını finale yazdırdı. Güreş sonrası Ali Gürbüz, "İnşallah gelecek yıl da başpehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olup, babamın mezarına götüreceğim" dedi. 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olan Ali Gürbüz'e madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Mustafa Kasapoğlu verdi.

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