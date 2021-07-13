Atina’da skandal

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin ayıbıyla şok yaşadı. Yunanlıların (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı aldı. Yaklaşık 2 saat bekletilmelerinin üzerine teknik direktör Fatih Terim, sinirlenerek yönetim ile konuşarak takımı geri döndürmek istediğini iletince yönetimde gerekli işlemlere başladı.

YAKLAŞIK 2 SAAT BEKLEDİLER

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin tüm kafileden yeniden PCR testi istemesi üzerine, yaşanan sorunun çözülemediği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri

(Son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için, aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizin bir bölümü pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti. Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmedikle-rini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncula-rımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemeleri-ne rağmen, tüm kafilenin yeni-den teste girmesini talep etti. Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı."



YAPILAN İLKEL TAVRI KINIYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'da yaşananlara tepki gösterdi. Kasapoğlu "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray'ın karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum." diye konuştu.



STANCİU BİTİYOR

ON numara için çalışmalarına devam eden Galatasaray daha önce gündemine aldığı Nicolae Stanciu için temaslarını hızlandırdı. Rumen basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Çekya ekibi Slavia Prag'ın 28 yaşındaki oyuncusu Stanciu için kulübüne 6 milyon Euro teklif etti. Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi. Transferde Galatasaray'ın eski Rumen yıldızı Hagi'nin aktif rol oynadığı bilinirken, oyuncunun da bu faktörden dolayı İstanbul 'a sıcak baktığı belirtildi. Prag, Stanciu'yu Al-Ahli Cidde'den 4 milyon Euro'ya almıştı.