Kuşadası bayramı

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 2. Bölge Play-Off finalinde rakibi Aliağa Futbol Kulübü'nü penaltılarla 4-2 mağlup eden Kuşadasıspor, 21 yıl aradan sonra profesyonel lige yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Denizli'den Kuşadası'na şampiyon olarak dönen siyah-beyazlı ekibi taraftarlar coşkuyla karşıladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadasıspor'un Denizli Atatürk Stadı'nda oynadığı final maçını, Kemal Arıkan Caddesi'ne kurulan dev ekrandan taraftarlarla beraber izledi. Kuşadası'na şampiyon olarak gelen siyah-beyazlı ekibi taraftarlar kent girişinde coşkuyla karşıladı. Oyuncular ile teknik heyet üstü açık araçla konvoy eşliğinde şampiyonluk turu attı. Turun ardından, Atatürk Bulvarı üzerinde meşaleler yakılarak kutlama yapıldı.

■ İHSAN KARATAŞ