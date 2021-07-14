2021-2022 sezonu süper lig ilk yarı fikstürü









18 YIL SONRA İLK DERBİ

Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü dün çekilirken İzmirliler ayrı bir heyecan yaşadı. Yıllar sonra ilk kez Göztepe'nin mücadele ettiği Süper Lig'de bu sezon Altay'da yer alıyor. Böylece İzmirliler tam 18 yıl sonra en üst ligde derbi heyecanı yaşayacaklar. İki takım en son birlikte lige veda ettikleri 2002- 2003 senesinde Süper Lig'de maç yapmışlardı. o sezonki karşılaşmaları siyah-beyazlılar evinde 4-2, deplasmanda ise 2-0 kazanmıştı. İki kulüp tam 18 yıl aradan sonra ligin beşinci haftasında karşı karşıya gelecekler.



İŞTE DİĞER DERBİLER:

Spor Toto Süper Lig'de 2021- 2022 sezonu fikstür çekiminin ardından derbi karşılaşmalarının haftaları da belirlendi. Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-G. Saray, 9. haftasındaki Trabzonspor- Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.