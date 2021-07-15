2021-2022 Sezonu TFF 1. lig ilk yarı fikstürü

TFF 1. Lig’de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, Riva’daki idari merkezinde gerçekleştirildi. Ligde yeni sezon 13 Ağustos’ta başlayacak ve 27 Aralık’ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak’ta ikinci yarısı başlayacak TFF 1. Lig, 15 Mayıs’ta tamamlanacak. TFF 1. Lig’de 5, 17, 25 ve 33’üncü haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak. Her takım ilk yarı ve ikinci yarıda birer hafta olmak üzere 2 haftayı bay geçecek.
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