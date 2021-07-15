  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor 2021-2022 Sezonu TFF 1. lig ilk yarı fikstürü

2021-2022 Sezonu TFF 1. lig ilk yarı fikstürü

TFF 1. Lig’de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, Riva’daki idari merkezinde gerçekleştirildi. Ligde yeni sezon 13 Ağustos’ta başlayacak ve 27 Aralık’ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak’ta ikinci yarısı başlayacak TFF 1. Lig, 15 Mayıs’ta tamamlanacak. TFF 1. Lig’de 5, 17, 25 ve 33’üncü haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak. Her takım ilk yarı ve ikinci yarıda birer hafta olmak üzere 2 haftayı bay geçecek.

2021-2022 Sezonu TFF 1. lig ilk yarı fikstürü

15.7.2021



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2021-2022 Sezonu TFF 1. lig ilk yarı fikstürü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.