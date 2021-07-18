İzmir’de Tokyo coşkusu

Tüm dünyayı 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları'nın heyecanı sararken İzmir'de de olimpiyat coşkusu yaşanmaya başladı. Tokyo 2020 Olimpiyatları vizesi alan İzmirli 18 sporcunun altısı, önceki gün İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından uğurlanırken Atatürk Spor Kompleksi'nde coşkulu bir tören düzenlendi.

Stadın her tarafı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sporcular için özel olarak hazırlattırdığı pankartlarla donatıldı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporculara bir sürpriz daha hazırlayıp evlerini ve yaşadıkları sokakları da aynı pankartlarla süsledi. Tören alanında Bakan Kasapoğlu'nun ikinci sürprizi ile karşılaşan milli sporcularımız, Tokyo yolculuğuna mutlulukla başladı.

Törene Tokyo vizesi alan sporculardan Adem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Nazlı Savranbaşı ve Hüseyin Emre Sakçı katıldı. Diğer kafile de önümüzdeki hafta içinde İzmir'den yine törenle ayrılacak ve böylelikle İzmir, 18 sporcusunu da Tokyo Olimpiyatları'na göndermiş olacak.

TOKYO VİZESİ ALAN SPORCULAR

ATATÜRK Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene katılanlar da sık sık "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sesleriyle sporcuların yanında olduklarını gösterdi. İzmir'den Tokyo 2020 vizesi alan isimler şöyle: Özkan Baltacı (Çekiç atma), Emel Dereli (Gülle atma), İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Nazlı Savranbaşı, Adem Asil (Cimnastik), Taha Akgül (Güreş), Yasemin Ecem Anagöz (Okçuluk), Cansu Özbay (Voleybol), Deniz Çınar-Ateş Çınar, Beste Kaynakçı (Yelken), Dilara Uralp, Onur Cavit Biriz (Sörf), Hüseyin Emre Sakçı (Yüzme), Dilara Bozan (Karate).