  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Akhisar’da Hüseyin Eryüksel vefat etti

Akhisar’da Hüseyin Eryüksel vefat etti

Eryüksel, geçirdiği kalp krizi sonrası trafik kazasında hayatını kaybetti.

Akhisar’da Hüseyin Eryüksel vefat etti

20.7.2021

AKHİSARSPOR'UN eski başkanı Hüseyin Eryüksel, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Eryüksel'in vefat haberi Manisa, Akhisar ve yeşil-siyahlı camiayı derin üzüntüye boğdu. 61 yaşındaki Eryüksel, Akigo'yu Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde yönetmişti. Edinilen bilgiye göre Eryüksel, dün saat 14.00 sıralarında Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi yakınlarında kalp krizi geçirmesi sonrasında yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eryüksel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisar’da Hüseyin Eryüksel vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.