Akhisar’da Hüseyin Eryüksel vefat etti

AKHİSARSPOR'UN eski başkanı Hüseyin Eryüksel, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Eryüksel'in vefat haberi Manisa, Akhisar ve yeşil-siyahlı camiayı derin üzüntüye boğdu. 61 yaşındaki Eryüksel, Akigo'yu Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde yönetmişti. Edinilen bilgiye göre Eryüksel, dün saat 14.00 sıralarında Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi yakınlarında kalp krizi geçirmesi sonrasında yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eryüksel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.