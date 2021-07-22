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Haberler Spor Andre Silva geldi Sörloth gidiyor

Andre Silva geldi Sörloth gidiyor

Andre Silva geldi Sörloth gidiyor

22.7.2021

LEİPZİG, E.Frankfurt'un forvet oyuncusu Andre Silva'yı kadrosuna katarken, Alexander Sörloth'u bonservisiyle birlikte gönderme kararı verdi. Portekizli golcü için Leipzig'in E.Frankfurt takımına 23 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis ödeyeceği ve bu rakamın Leipzig tarihinin en pahalı transferi olduğu belirtiliyor. Silva, geçen sezon Bundesliga'da 28 golle ön plana çıkmıştı. Silva'nın transferiyle birlikte, geçen sezon transfer edilen Sörloth böylelikle yine yedek golcü konumuna düşecek. 25 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle birlikte gönderileceği ifade edilirken Norveçli oyuncu ile eski kulübü Trabzonspor da çok yakından ilgileniyor.

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