Bocalı oyuncular polisle çatıştı

Libertadores Kupası son 16 turu rövanşında Atletico Mineiro ile Boca Juniors arasındaki karşılaşmaya, yaşanan olaylar damga vurdu. Atletico Mineiro penaltılarda rakibini 3-1 mağlup ederek turu geçen taraf olurken maç sırasında attıkları gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Boca Juniorslı futbolcular maçın ardından öfkelerine hakim olamadı. Hakem odasına girmek isteyen oyuncular, kapıyı kırmak isterken güvenlik görevlileriyle çatıştı. Atletico Mineirolu oyuncuların soyunma odasına da girmeye çalışan oyuncuları polis, göz yaşartıcı gaz kullanarak durdurabildi. Brezilya polisinin iki Boca Juniorslı oyuncuyu darp ettiği ve gözaltına almak istediği, Arjantin Konsolosluğu yetkililerinin son anda devreye girmesiyle Bocalı futbolcuların emniyete götürülmeden stadı zor terk edebildiği belirtildi.