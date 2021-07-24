MİLLİ kürekçi Onat Kazaklı, çeyrek finale çıktı. Tokyo Körfezi'nde Sea Forest Waterway'de gerçekleşen yarışlarda 28 yaşındaki milli sporcu, erkekler tek çifte (M1x) eleme yarışında 7.20.11'lik derecesiyle kendi serisinde 3. sırayı aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Onat Kazaklı'nın çeyrek final müsabakası, 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek.
Onat Kazaklı çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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