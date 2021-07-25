Avrupa’nın zirvesine yürüyerek çıktı

SPORCUMUZ Meryem Bekmez, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen kadınlar 20 kilometre yürüyüş finalinde 1.33.08 derecesi ile Avrupa şampiyonu oldu. Yürüyüşte Türkiye rekortmeni olan ve Avrupa U23 Şampiyonaları tarihinde Türkiye'ye altın madalya kazanan ilk sporcu olan Bekmez, "Avrupa'nın zirvesindeyim ve bu beni Diyarbakırlı bir ailenin çocuğu olarak çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

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