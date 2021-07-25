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Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ı telefonda tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

25.07.2021, 13:46

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu ilk maçında, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başkan Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kutladı.

Maçı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan Ay-Yıldızlıların kaptanı Eda Erdem Dündar ile görüşen Erdoğan, tüm takımı tebrik ettiğini belirterek başarılarının devamını diledi. Kaptan Eda da Başkan'a teşekkür etti.

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