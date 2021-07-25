Manisa FK yıldız avında

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü dış transferde hız kesmiyor. Kadrosuna forvet Dever Orgill, kanat oyuncusu Anıl Koç, Portekizli orta saha Andre Sousa, sol bek Özgür Çek, orta saha Kubilay Aktaş, Slovenyalı orta saha Leon Sever, kaleci Muhammed Birkan Tetik, hücum oyuncusu Selim Ilgaz, savunmacı Bedirhan Altınbaş, stoper Veli Çetin ve defans Sadi Karaduman'ı renklerine katan siyah-beyazlılar rotasını İngiltere'ye çevirdi. Manisa ekibinin listesinde Derby County'dan Polonyalı sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak yer alıyor.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Manisa KF'nın İngiliz kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı futbolcuyu kiralamak için hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Kamil Jozwiak, Polonya A Milli Takımı'nda 17 kez forma giydi ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

YILMAZ BAL, MANİSA FK'YA TRANSFER OLUYOR

SÜPER Lig ekibi Çaykur Rizespor'da sportif direktör olarak görev yapan Yılmaz Bal, Manisa Futbol Kulübü'ne transfer oluyor. Karadeniz ekibindeki görevinden ayrılan Bal'ın, siyah-beyazlı kulüpte futbol direktörü olarak görev yapması bekleniyor.