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Haberler Spor Sivasspor’da 6 oyuncu gitti

Sivasspor’da 6 oyuncu gitti

Sivasspor’da 6 oyuncu gitti

25.7.2021

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da sözleşmesi sona eren 6 futbolcuyla yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada; Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'un sözleşmesinin sona erdiği belirtildi. Açıklamada, "2020- 2021 sezonunun sona ermesiyle kulübümüzle sözleşmeleri sona eren Arouna Kone'ye, Robin Yalçın'a, Serhiy Rybalka'ya, Claudemir'e, Casimir Ninga'ya ve Tyler Boyd'a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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