Harikasınız

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyalarımızı tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün ile aldık. Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen oyunların ikinci gününde 68 kiloda mücadele eden Hakan, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes'i geçerek çeyrek finale yükseldi. Son rauntta iyi bir performans sergileyen Hakan Reçber, raundu 9-4, maçı da 25-18 kazanarak çeyrek finalist oldu. Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e 39-19 mağlup olan 21 yaşındaki tekvandocu, rakibin finale çıkmasıyla repesajda mücadele hakkı elde etti.

ADIM ADIM MADALYAYA

Repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns'ü 23-8'lik skorla eleyen Hakan, madalya mücadelesinde ise Bosna Hersekli Nedzad Husic'i 22-13 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'ye oyunlardaki ikinci madalyayı ise 57 kiloda Hatice Kübra İlgün getirdi. Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i 16-5'lik skorla eleyerek çeyrek finale yükseldi.

REPESAJDA LAARAJ'I GEÇTİ

Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e17-9 mağlup olarak final şansını yitirmesine rağmen Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti. Repesajda Faslı Nada Laaraj'yı 6-0 yenen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh'i 8-6 mağlup etti ve madalya sevinci yaşadı.